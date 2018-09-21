Главная Новости Криминал и происшествия На Московском проспекте насмерть сбита женщина-пешеход (ФОТО)
21.09.2018  14:48   

На Московском проспекте насмерть сбита женщина-пешеход (ФОТО)

Авария произошла в четверг вечером.


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Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции,  20 сентября 2018, около 22 часов патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Московском, 102/112.

По предварительной информации, водитель автомобиля «SangYong» совершил наезд на пешехода (женщину), которая скончался на месте происшествия.

 Для оформления ДТП и установления всех обстоятельств на место была вызвана следственно-оперативная группа.  Патрульные обеспечивали охрану места происшествия.

Тэги:  дтп, сбил пешехода, харьков, женщина, авария, московский проспект
 
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