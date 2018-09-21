На Московском проспекте насмерть сбита женщина-пешеход (ФОТО)

Авария произошла в четверг вечером.
Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции, 20 сентября 2018, около 22 часов патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Московском, 102/112.
По предварительной информации, водитель автомобиля «SangYong» совершил наезд на пешехода (женщину), которая скончался на месте происшествия.
Для оформления ДТП и установления всех обстоятельств на место была вызвана следственно-оперативная группа. Патрульные обеспечивали охрану места происшествия.
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Предрассветные облака в Харькове к утру рассеялись и больше в этот день они на небе не появились. Без осадков.
Этот день знаменателен как в астрологическом, так и в религиозном, культурном и прочих аспектах
влажн.:
давл.:
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