ДТП на Салтовке: «поцеловались» Volkswagen и скорая помощь

Авария произошла на перекрестке улицы Гвардейцев Широнинцев и проспекта Юбилейного.
Как сообщили в пресс-службе Управления Патрульной полиции, около 18:00 20 сентября патрульные получили сообщение о ДТП без пострадавших на перекрестке ул.Гвардейцев Широнинцев и пр. Юбилейного.
По предварительной информации водитель автомобиля «Volkswagen» не предоставил преимущества в движении автомобилю скорой медицинской помощи, которая двигалась с включенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками.
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля "Volkswagen" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Собранный материал в дальнейшем будет передано в суд.
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