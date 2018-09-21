Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на Салтовке: «поцеловались» Volkswagen и скорая помощь
21.09.2018  15:19   

ДТП на Салтовке: «поцеловались» Volkswagen и скорая помощь

Авария произошла на перекрестке улицы Гвардейцев Широнинцев и проспекта Юбилейного.


//facebook

Как сообщили в пресс-службе Управления Патрульной полиции, около 18:00  20 сентября патрульные получили сообщение о ДТП без пострадавших на перекрестке ул.Гвардейцев Широнинцев и пр. Юбилейного.

По предварительной информации водитель автомобиля «Volkswagen» не предоставил преимущества в движении автомобилю скорой медицинской помощи, которая двигалась с включенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками.

 В результате происшествия никто не пострадал.

 На водителя автомобиля "Volkswagen" патрульные составили административный протокол по ст.  124 КУоАП.
 Собранный материал в дальнейшем будет передано в суд.

Тэги:  дтп, врезался в скорую, харьков, салтова
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.09 Криминал и происшествия На Московском проспекте насмерть сбита женщина-пешеход (ФОТО) 21.09 Криминал и происшествия На дорогах Харькова очередная смертельная жертва ДТП (ФОТО) 20.09 Криминал и происшествия «Mitsubishi» и «ВАЗ 2106» надолго остановили движение на Полтавском Шляхе
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием в Основянском районе
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 