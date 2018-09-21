21.09.2018 15:46

Племянничек крал деньги с карточки наивного дяди

Теперь коварный родственник может на пять лет попасть за решетку.



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В Харькове полицейские задержали мужчину, который обворовал своего родственника.



Своими действиями 29-летний злоумышленник нанес материальный ущерб на сумму 4500 гривен.



В ходе следствия было установлено, что 57-летний пострадавший проживает на территории одного домовладения со своим безработным племянником. Правонарушитель несколько раз тайком брал мобильный телефон дяди и, зная пароль банковской карты, получал деньги со счета через банкомат. Общая сумма причиненного ущерба составила 4500 гривен.



Следственным отделом Киевского одела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.



Досудебное расследование продолжается.