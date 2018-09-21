Племянничек крал деньги с карточки наивного дяди

Теперь коварный родственник может на пять лет попасть за решетку.
В Харькове полицейские задержали мужчину, который обворовал своего родственника.
Своими действиями 29-летний злоумышленник нанес материальный ущерб на сумму 4500 гривен.
В ходе следствия было установлено, что 57-летний пострадавший проживает на территории одного домовладения со своим безработным племянником. Правонарушитель несколько раз тайком брал мобильный телефон дяди и, зная пароль банковской карты, получал деньги со счета через банкомат. Общая сумма причиненного ущерба составила 4500 гривен.
Следственным отделом Киевского одела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Звезды благоприятствуют коммерческой деятельности, заключению сделок и работе с ценными бумагами. Продолжайте решительно действовать во всем, никому не уступая инициативу. Можно рискнуть взяться даже за малознакомую работу. Но реализация планов будет зависеть от того, насколько вы сможете приспособиться к новым условиям и сумеете расположить к себе коллег. В личной жизни вам необходимо поумерить страсти и трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию.
Предрассветные облака в Харькове к утру рассеялись и больше в этот день они на небе не появились. Без осадков.
Этот день знаменателен как в астрологическом, так и в религиозном, культурном и прочих аспектах
влажн.:
давл.:
ветер: