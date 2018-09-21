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21.09.2018  16:16   

ДТП: «украинец» и «немец» не поделили дорогу (ФОТО)

Авария произошла на перекрестке улицы Ахсарова и проспекта Победы.


//facebook

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, сегодня, 21 сентября 2018, утром около 10:20 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке ул.Ахсарова и пр. Победы.

 По предварительной информации участниками происшествия стали автомобили "Volkswagen" и "ЗАЗ".

 Пострадавшего водителя автомобиля "ЗАЗ" медики госпитализировали в больницу.

 Для оформления ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Тэги:  дтп, алксеевка, харьков, volkswagen, заз
 
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