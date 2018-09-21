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21.09.2018  17:19   

Остановленный водитель оказался вооруженным до зубов (ФОТО, ВИДЕО)

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 сентября во время отработки территории района работники батальона патрульной службы полиции особого назначения «Харьков» совместно с сотрудниками группы реагирования патрульной полиции Изюмского отдела полиции остановили автомобиль «Toyota», которым управлял 30-летний гражданин.

В ходе осмотра салона транспортного средства полицейские обнаружили на заднем сиденьи 4 магазина к автомату Калашникова со 120 патронами калибра 5,45 мм.

В личных вещах правонарушителя полицейские обнаружили пистолет «ТТ» и 8 патронов калибра 7,62 мм, нож и кастет.

Из ящика для автомобильных инструментов работники полиции изъяли 7 полимерных пакетов, в которых находилось вещество темно-коричневого цвета, зеленое вещество растительного происхождения, порошкообразное вещество светло-бежевого цвета и 2 таблетки.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. Место приобретения и цель хранения изъятого устанавливается.

Следователями Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

 

Тэги:  водитель, арсенал, харьков
 
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