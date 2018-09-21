Остановленный водитель оказался вооруженным до зубов (ФОТО, ВИДЕО)

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 сентября во время отработки территории района работники батальона патрульной службы полиции особого назначения «Харьков» совместно с сотрудниками группы реагирования патрульной полиции Изюмского отдела полиции остановили автомобиль «Toyota», которым управлял 30-летний гражданин.
В ходе осмотра салона транспортного средства полицейские обнаружили на заднем сиденьи 4 магазина к автомату Калашникова со 120 патронами калибра 5,45 мм.
В личных вещах правонарушителя полицейские обнаружили пистолет «ТТ» и 8 патронов калибра 7,62 мм, нож и кастет.
Из ящика для автомобильных инструментов работники полиции изъяли 7 полимерных пакетов, в которых находилось вещество темно-коричневого цвета, зеленое вещество растительного происхождения, порошкообразное вещество светло-бежевого цвета и 2 таблетки.
Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. Место приобретения и цель хранения изъятого устанавливается.
Следователями Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
Звезды благоприятствуют коммерческой деятельности, заключению сделок и работе с ценными бумагами. Продолжайте решительно действовать во всем, никому не уступая инициативу. Можно рискнуть взяться даже за малознакомую работу. Но реализация планов будет зависеть от того, насколько вы сможете приспособиться к новым условиям и сумеете расположить к себе коллег. В личной жизни вам необходимо поумерить страсти и трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию.
Предрассветные облака в Харькове к утру рассеялись и больше в этот день они на небе не появились. Без осадков.
Этот день знаменателен как в астрологическом, так и в религиозном, культурном и прочих аспектах
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