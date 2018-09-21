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21.09.2018  17:46   

В Харькове пропала 12-летняя девочка (ФОТО)

Александра Тоженатина потерялась сегодня днем около школы-интерната № 12.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Немышлянского отдела устанавливают местонахождение Александры Тоженатиной.

Девочка, 2006 года рождения, потерялась сегодня, 21 сентября, в 14:00  вблизи школы-интерната № 12.

Приметы: рост около 160 см, рыжие короткие волосы, плотного телосложения.

Была одета в коричневые джинсы, белую блузку. При себе имела коричневую сумку.

Уважаемые граждане, если Вам известна какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить по телефонам: 102, (0572) 93-50-40 в Немышлянский отдел полиции или другим удобным для вас способом.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  пропала девочка, харьков
 
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