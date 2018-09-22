В Темновской исправительной колонии №100 ловили беглеца

21 сентября 2018 в государственном учреждении «Темновская исправительная колония (№ 100)", с младшими инспекторами отдела охраны, был проведен отработки действий по сигналу оповещения «Буря-3» (при попытке побега осужденного из-под стражи).
Личный состав младших инспекторов отдела охраны действовал быстро, решительно и уверенно. Охрана объекта для отдела охраны - это основная задача, которую личный состав выполняет в полном объеме и без замечаний. Каждый, в который раз усовершенствовал свои навыки, при нестандартной ситуации. Когда человек знает и умеет, как действовать в экстремальных случаях, у нее появляется уверенность в своих действиях. По результатам тренировки весь личный состав с поставленной задачей справился.
По мнению первого заместителя начальника учреждения Владимира Арзуманова проведения подобных занятий среди личного состава, оказывает положительное влияние на служебную деятельность и повышает уровень знаний.
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