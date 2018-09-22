Главная Новости Криминал и происшествия В Харьковском районе полицейские задержали мужчину, который до смерти избил своего знакомого
22.09.2018  13:44   

В Харьковском районе полицейские задержали мужчину, который до смерти избил своего знакомого

45-летний житель города Мерефа обоснованно подозревается в совершении преступления.


//hk.npu.gov.ua

18 сентября в Харьковский отдела полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с многочисленными гематомами на лице в одном из домовладений города.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали за совершение преступления 45-летнего знакомого погибшего.

Установлено, что мужчины вместе употребляли алкоголь, в ходе чего между ними произошел конфликт. Во время выяснения отношений подозреваемый нанес своему оппоненту два удара кулаком в лицо и удар коленом в голову. От полученных травм 56-летний потерпевший скончался через 2 дня по месту жительства.

Источник:   ГУ национальной полиции
 Тэги:  убийство, пьянство, харьков, мерефа, полиция, задержание, драка
 
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