В Харьковском районе полицейские задержали мужчину, который до смерти избил своего знакомого

45-летний житель города Мерефа обоснованно подозревается в совершении преступления.
18 сентября в Харьковский отдела полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с многочисленными гематомами на лице в одном из домовладений города.
В ходе проведенных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали за совершение преступления 45-летнего знакомого погибшего.
Установлено, что мужчины вместе употребляли алкоголь, в ходе чего между ними произошел конфликт. Во время выяснения отношений подозреваемый нанес своему оппоненту два удара кулаком в лицо и удар коленом в голову. От полученных травм 56-летний потерпевший скончался через 2 дня по месту жительства.
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