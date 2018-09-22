22.09.2018 13:44

В Харьковском районе полицейские задержали мужчину, который до смерти избил своего знакомого

45-летний житель города Мерефа обоснованно подозревается в совершении преступления.



//hk.npu.gov.ua

18 сентября в Харьковский отдела полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с многочисленными гематомами на лице в одном из домовладений города.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали за совершение преступления 45-летнего знакомого погибшего.

Установлено, что мужчины вместе употребляли алкоголь, в ходе чего между ними произошел конфликт. Во время выяснения отношений подозреваемый нанес своему оппоненту два удара кулаком в лицо и удар коленом в голову. От полученных травм 56-летний потерпевший скончался через 2 дня по месту жительства.