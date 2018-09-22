.В Харькове на ночь минировали ресторан (ФОТО)

Полицейские проверили информацию о заминировании ресторана в центре на Лермонтовской.
Сообщение о заминировании заведения на улице Лермонтовской поступило в Киевский отдела полиции 21 сентября в 19-17.
Всего было осмотрено 1670 кв. метров помещения и прилегающей территории, эвакуировано 750 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и специалисты взрывотехнического управления полиции.
При обследовании территории взрывных устройств и взрывоопасных веществ обнаружено не было.
Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
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