.В Харькове на ночь минировали ресторан (ФОТО)

Гороскоп по знакам Зодиака на 22 сентября Вторая декада сентября проходит под управлением Венеры, что превращает этот период в отличное время для поиска второй половины. Людям, которые уже нашли свою пару, гороскоп рекомендует добавить в отношения немного романтики. Поразмышляйте о том, чем бы вы могли порадовать любимого человека, включите воображение.

Прогноз погоды и метеорологическая обстановка на 22 сентября Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.