22.09.2018 17:18

Судью Волчанского райсуда, арестовавшую правозащитника, временно отстранили

Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия временно отстранила от осуществления правосудия судью Ирину Уханёву, в 2016 году арестовавшую харьковского правозащитника Максима Корниенко за видеосъёмку в зале суда. Решение об отстранении первая дисциплинарная палата приняла 21 сентября, сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.



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«В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении судьи от должности, такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстранёнными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения», — уточняется в сообщении.

Срок отстранения — до принятия Высшим советом правосудия решения об увольнении судьи с должности или до отмены решения дисциплинарной палаты.

Как уточняет Центр информации о правах человека, дисциплинарная палата приняла решение, рассмотрев жалобу Максима Корниенко.

Самой Ирины Уханёвой на заседании не было. Присутствовали Максим Корниенко и представитель прокуратуры Харьковской области.

Решение первой палаты может быть обжаловано в Высшем совете правосудия.