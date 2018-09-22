Судью Волчанского райсуда, арестовавшую правозащитника, временно отстранили

Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия временно отстранила от осуществления правосудия судью Ирину Уханёву, в 2016 году арестовавшую харьковского правозащитника Максима Корниенко за видеосъёмку в зале суда. Решение об отстранении первая дисциплинарная палата приняла 21 сентября, сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.
«В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении судьи от должности, такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстранёнными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения», — уточняется в сообщении.
Срок отстранения — до принятия Высшим советом правосудия решения об увольнении судьи с должности или до отмены решения дисциплинарной палаты.
Как уточняет Центр информации о правах человека, дисциплинарная палата приняла решение, рассмотрев жалобу Максима Корниенко.
Самой Ирины Уханёвой на заседании не было. Присутствовали Максим Корниенко и представитель прокуратуры Харьковской области.
Решение первой палаты может быть обжаловано в Высшем совете правосудия.
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