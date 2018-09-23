Во дворе одного из домовладений в поселке Коротыч был обнаружен запал от гранаты УЗРГМ-2

Полицейские проводят проверку по факту происшествия в Харьковской области
Сообщение о происшествии поступило в Люботинское отделение полиции 21 сентября в 01-30. По адресу выезжало руководство, следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического управления ГУНП в области.
Во время осмотра места происшествия перед калиткой домовладения был обнаружен запал от гранаты УЗРГМ-2.
Изъятое направлено на экспертное исследование.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению уголовного преступления.
Вторая декада сентября проходит под управлением Венеры, что превращает этот период в отличное время для поиска второй половины. Людям, которые уже нашли свою пару, гороскоп рекомендует добавить в отношения немного романтики.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Днем пойдет сильный дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
Астрономы уже подсчитали, что с 2012 по 2044 год День осеннего равноденствия приходится: в високосные годы — на 22 сентября, а в обычные годы — на 23 сентября. Согласно Закону Японии «О национальных праздниках» в день осеннего равноденствия, который является государственным праздником, вложен и соответствующий смысл: «Уважать предков, чтить память ушедших в мир иной». В Украине в этот день празднуется сразу несколько праздников.
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