Главная Новости Криминал и происшествия Во дворе одного из домовладений в поселке Коротыч был обнаружен запал от гранаты УЗРГМ-2
23.09.2018  10:36   

Во дворе одного из домовладений в поселке Коротыч был обнаружен запал от гранаты УЗРГМ-2

Полицейские проводят проверку по факту происшествия в Харьковской области


//hk.npu.gov.ua

Сообщение о происшествии поступило в Люботинское отделение полиции 21 сентября в 01-30. По адресу выезжало руководство, следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического управления ГУНП в области.

Во время осмотра места происшествия перед калиткой домовладения был обнаружен запал от гранаты УЗРГМ-2.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

Тэги:  граната, запал, харьков, коротич, следстуие
 
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