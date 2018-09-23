23.09.2018 11:20

Выжигая сухую траву, наши земляки вызвали 54 пожара в природных экосистемах

За прошедшие сутки подразделения Службы спасения 54 раза привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора. Их общая площадь составила около 25 га.



//kharkiv.dsns.gov.ua

Подавляющее большинство таких пожаров случается из-за легкомысленности граждан, несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

В одном из случаев, который произошел в селе Черкасская Лозовая Малоданиловской объединенной территориальной общины на территории частного домовладения по ул. Научной, 6, огонь от горящей сухой травы из оврага перевернулся на надворные постройки. В результате пострадали гараж, забор и сгорела хозяйственная постройка. Чтобы погасить данную пожар трем пожарным расчетам ДСНС понадобилось более 3-х часов.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Ведь чаще всего, пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности. Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожара жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесных насаждений.

Помните, что только высокая культура обращения с огнем, соблюдение правил пожарной безопасности избавит вас от беды и страдания, которые приносят пожары. Будьте бдительны и в случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону Службы спасения «101».