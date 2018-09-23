Пожар унес жизни двух человек в Киевском районе (ФОТО)

22 сентября в 5:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в пер. Дивногорском, 29 в Киевском районе Харькова. Очевидцы увидели ее только, когда огонь охватил крышу дома.
К месту вызова было направлено 3 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС. Разведка пожара установила, что горение происходило как внутри дома так и на крыше. Общая площадь пожара составляла около 100 кв.м. В ходе ее ликвидации пожарные обнаружили двух погибших людей. Одним из них оказался 60-летний хозяин дома, лицо другого человека сейчас устанавливают.
На тушение пожара пожарные подали 2 пожарных ствола и в 06:00 локализовали ее. Окончательная ликвидация возгорания состоялась в 08:45.
На месте происшествия работало 13 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС.
Причина и окончательные обстоятельства данного чрезвычайного происшествия устанавливаются.
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