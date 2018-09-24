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24.09.2018  08:30   

ДТП в центре Харькова: на скользкой дороге ВАЗ не пропустил Mercedes

Авария произошла около половины второго дня 23 сентября на перекрестке улиц Пушкинская и Дарвина.


// Патрульная полиция

На регулируемом перекрестке водитель автомобиля ВАЗ 21703 при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю Mercedes, который двигался во встречном направлении прямо.

В результате чего произошло столкновение, сообщили патрульные.

Пострадавших в аварии нет.

На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Вину нарушителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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