24.09.2018 08:30

ДТП в центре Харькова: на скользкой дороге ВАЗ не пропустил Mercedes

Авария произошла около половины второго дня 23 сентября на перекрестке улиц Пушкинская и Дарвина.



// Патрульная полиция

На регулируемом перекрестке водитель автомобиля ВАЗ 21703 при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю Mercedes, который двигался во встречном направлении прямо.

В результате чего произошло столкновение, сообщили патрульные.



Пострадавших в аварии нет.



На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Вину нарушителя определит суд.