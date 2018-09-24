24.09.2018 08:48

Работу ночного клуба на Салтовке прекратили активисты (ФОТО)

Вечером 23 сентября представители «Национального корпуса» блокировали клуб Plazma на проспекте Тракторостроителей , 89в с требованием приостановить его работу.



// Status Quo

Активисты мотивировали свои действия тем, что шум ночного клуба мешает жителям окрестных домов. Кроме того, представители Нацкорпуса утверждают, что в клубе продают наркотики, там часто происходят драки, а иногда - стрельба, пишет Status Quo.

К активистам вышел представитель клуба. После переговоров с ним в Нацкорпусе заявили, что достигнута договоренность о том, что клуб больше работать не будет. "Собственник пообещал вывезти имущество и продать помещение", - отметили активисты.

Клуб PLAZMA был закрыт на последние полтора года. Недавно он снова заработал, и у жителей района появился дискомфорт от громкой музыки и криков.