Главная Новости Криминал и происшествия Задержан преступник, зарубивший пожилого соседа (ФОТО)
24.09.2018  11:19   

Задержан преступник, зарубивший пожилого соседа (ФОТО)

Убийцей оказался 28-летний местный житель.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 22 сентября в Харьковский отдел поступило сообщение об обнаружении тела 60-летнего мужчины с телесными повреждениями во дворе одного из домовладений в поселке Бабаи.

Принятыми мерами полицейские оперативно установили лицо, причастное к совершению уголовного преступления и задержали злоумышленника.

"Следствием установлено, что подозреваемый был пьян и пришел к соседу, с которым устроил ссору", - рассказал начальник Харьковского отдела полиции Виктор Шириня. - "В ходе конфликта разъяренный злоумышленник схватил топор и нанес своему оппоненту несколько ударов по туловищу. От полученных травм мужчина скончался".

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  зарубил соседа, убийство, харьков
 
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