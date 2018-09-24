На Салтовке легковушка решила потолкаться с грузовиком (ФОТО)

Авария автомобилей «Opel» и «MAN» произошла на перекрестке улиц Шевченко и Героев Труда.
Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, сегодня, 24 сентября, около 9:00, перекрестке ул. Шевченко и ул. Героев Труда произошло ДТП без пострадавших.
По предварительной информации водитель автомобиля "Opel" не учел дорожной обстановки, не придерживался безопасной бокового интервала и совершил столкновение с автомобилем "MAN".
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля "Opel" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Собранный материал будет передан в суд.
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