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24.09.2018  12:19   

На Салтовке легковушка решила потолкаться с грузовиком (ФОТО)

Авария автомобилей «Opel» и «MAN» произошла на перекрестке улиц Шевченко и Героев Труда.


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Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, сегодня, 24 сентября, около 9:00, перекрестке ул. Шевченко и ул. Героев Труда произошло ДТП без пострадавших.

По предварительной информации водитель автомобиля "Opel" не учел дорожной обстановки, не придерживался безопасной бокового интервала и совершил столкновение с автомобилем "MAN".

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля "Opel" патрульные составили административный протокол по ст.  124 КУпАП.

Собранный  материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, врезался в грузовик, харьков, салтовка
 
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