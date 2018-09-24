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24.09.2018  12:20   

Самоотверженная борьба с пожаром в авто на Алексеевке (ФОТО)

Десяток огнетушителей потратили очевидцы на борьбу с загоревшимся мотором легковушки.


Фото: Павел Пугач

24 сентября утром, возле метро на Алексеевке неожиданно загорелся мотор легкового авто.

Неравнодушные очевидцы смело бросились помогать владельцу тушить пожар. К приезду спасетелей (по словам очевидцев через 2 часа после возгорания) основной очаг возгорания был потушен.

Для тушения добровольцы использовали 10 огнетушителей.

 

Тэги:  пожар, авто, харьков, очевидцы, алексееевка, огнетушители
 
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