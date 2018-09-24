24.09.2018 12:48

Три машины устроили кровавый триллер на дороге, убивая пешехода (ФОТО)

На Алексеевке тело несчастного пешехода, после двух ударов Hyundai и Lanos, раздавлено Mitsubishi.



hk.npu.gov.ua

ак, 23 сентября около 21.10 на проспекте Лозовеньковскому автомобиль «Hyundai» под управлением 21-летнего жителя Сумской области совершил наезд на пешехода, неизвестного мужчину, которому на вид около 40 лет. Мужчина двигался посередине проезжей части. От удара он отлетел на авто «Дэу Ланос», который двигался вслед за иномаркой. После чего автомобиль «Mitsubishi», который двигался третьим, наехал на лежащего пешехода. В результате аварии мужчина погиб. Сейчас лицо умершего и его родственники устанавливаются. По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Справка. За выходные сотрудниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 756 постановлений за нарушение Правил дорожного движения. За управление в нетрезвом виде составлено 26 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях. © Официальный сайт Национальной полиции: © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/dtp/za-dvi-minuli-dobi-u-xarkovi-ta-oblasti-stalosya-103-dtp-24-09-2018/

ак, 23 сентября около 21.10 на проспекте Лозовеньковскому автомобиль «Hyundai» под управлением 21-летнего жителя Сумской области совершил наезд на пешехода, неизвестного мужчину, которому на вид около 40 лет. Мужчина двигался посередине проезжей части. От удара он отлетел на авто «Дэу Ланос», который двигался вслед за иномаркой. После чего автомобиль «Mitsubishi», который двигался третьим, наехал на лежащего пешехода. В результате аварии мужчина погиб. Сейчас лицо умершего и его родственники устанавливаются. По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Справка. За выходные сотрудниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 756 постановлений за нарушение Правил дорожного движения. За управление в нетрезвом виде составлено 26 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях. © Официальный сайт Национальной полиции: © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/dtp/za-dvi-minuli-dobi-u-xarkovi-ta-oblasti-stalosya-103-dtp-24-09-2018/

Как сообщает ГУ Нацполиции, 23 сентября около 21.10 на проспекте Лозовеньковскому автомобиль «Hyundai», котрым управлял 21-летний житель Сумской области, совершил наезд на пешехода, неизвестного мужчину, которому на вид около 40 лет.

Мужчина двигался посередине проезжей части.

От удара он отлетел на авто «Daewoo Lanos», который двигался вслед за иномаркой

После чего автомобиль «Mitsubishi», который двигался третьим, наехал на лежащего пешехода. В результате аварии мужчина погиб. Сейчас лицо умершего и его родственники устанавливаются.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



Справка. За выходные сотрудниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 756 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.



За управление в нетрезвом виде составлено 26 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.