Копы задержали любителя погулять по Салтовке с... тротилом (ФОТО)

Один харьковчанин с опасным грузом дефилировал по Героев Труда, а другой хранил найденную гранату.
В Киевском районе на улице полицейские обнаружили у мужчины тротиловую шашку. А во время обыска в домовладении жителя Немышлянского района нашли предмет, похожий на гранату.
На улице Героев Труда 45-летний мужчину с подозрительным предметом обнаружил наряд полиции. В ходе осмотра места происшествия изъят предмет внешне похожий на тротиловую шашку. Место приобретения и цель хранения изъятого устанавливается.
В Немышлянском районе в доме харьковчанина работники полиции обнаружили предмет, похожий на гранату «Ф-1» и взрыватель. Вещественное доказательство изъято, следователь обратился в суд с ходатайством о назначении экспертизы. Как пояснил 28-летний мужчина, данный предмет он нашел возле водоема по улице Благодатной и хранил находку дома.
По данным фактам следователями открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
Отдел коммуникации полиции Харьковской о
Как сообщает ГУ Нацполиции, на улице Героев Труда 45-летнего мужчину с подозрительным предметом обнаружил наряд полиции.
В ходе осмотра места происшествия изъят предмет внешне похожий на тротиловую шашку.
Место приобретения и цель хранения изъятого устанавливается.
В Немышлянском районе в доме харьковчанина работники полиции обнаружили предмет, похожий на гранату «Ф-1» и взрыватель.
Вещественное доказательство изъято, следователь обратился в суд с ходатайством о назначении экспертизы.
Как пояснил 28-летний мужчина, данный предмет он нашел возле водоема по улице Благодатной и хранил находку дома.
По данным фактам следователями открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
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