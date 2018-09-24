24.09.2018 13:29

Убийства не было, на препятствование работе не жаловались: полиция прокомментировала ситуацию вокруг клуба Plazma

С заявлениями в полицию никто не обращался.



// Status Quo

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что 23 сентября правоохранителям поступило сообщение о том, что у клуба на проспекте Тракторостроителей, собрались около 150 человек с требованием прекратить работу клуба в связи с многочисленными жалобами граждан.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульные полицейские. Нарушений общественного порядка не зафиксировано. С заявлениями в полицию никто не обращался.