Главная Новости Криминал и происшествия Убийства не было, на препятствование работе не жаловались: полиция прокомментировала ситуацию вокруг клуба Plazma
24.09.2018  13:29   

Убийства не было, на препятствование работе не жаловались: полиция прокомментировала ситуацию вокруг клуба Plazma

С заявлениями в полицию никто не обращался.


// Status Quo
В пресс-службе Нацполиции сообщили, что 23 сентября правоохранителям поступило сообщение о том, что у клуба на проспекте Тракторостроителей, собрались около 150 человек с требованием прекратить работу клуба в связи с многочисленными жалобами граждан.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульные полицейские. Нарушений общественного порядка не зафиксировано. С заявлениями в полицию никто не обращался.
 
Клуб долгое время находился на ремонте и открылся несколько дней назад. О совершении убийства в первый день работы клуба, в полиции такой информации нет.

Напомним, вечером 23 сентября представители «Национального корпуса» блокировали клуб Plazma на проспекте Тракторостроителей , 89в с требованием приостановить его работу.
Тэги:  плазма, харьков
 
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