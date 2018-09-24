Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке несколько часов лежит труп (ФОТО)
24.09.2018  16:12   

На Салтовке несколько часов лежит труп (ФОТО)

Мертвое тело не забрала полиция с Гвардейцев-Широнинцев, 27.


sq.com.ua

Как сообщает SQ, ссылаясь на соцсети, во дворе дома по ул.Гвардейцев-Широнинцев, 27 несколько часов лежит труп.

По словам интернет-пользователей, мужчина был пьян и вел себя неадекватно. Он лег на лавочку, а через час умер.

"Приехала полиция, накрыли его тканью, обмотали лентой и уехали. Тело лежит до сих пор. Рядом детская площадка, дети бегают, люди выходят-заходят в подъезд, а он просто лежит на лавочке", - пишут люди.

Источник:   SQ
 Тэги:  убрать труп, пьяница, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Как обстоят дела в Харькове в вопросах подготовки города к зиме?
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 