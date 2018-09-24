На Салтовке несколько часов лежит труп (ФОТО)

Мертвое тело не забрала полиция с Гвардейцев-Широнинцев, 27.
Как сообщает SQ, ссылаясь на соцсети, во дворе дома по ул.Гвардейцев-Широнинцев, 27 несколько часов лежит труп.
По словам интернет-пользователей, мужчина был пьян и вел себя неадекватно. Он лег на лавочку, а через час умер.
"Приехала полиция, накрыли его тканью, обмотали лентой и уехали. Тело лежит до сих пор. Рядом детская площадка, дети бегают, люди выходят-заходят в подъезд, а он просто лежит на лавочке", - пишут люди.
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