Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове пропал 14-летний мальчик-инвалид детства (ФОТО)
24.09.2018  18:48   

В Харькове пропал 14-летний мальчик-инвалид детства (ФОТО)

Подросток не появлялся дома уже третий день.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Немышлянского отдела устанавливают местонахождение Вячеслава Еремина, 2004 года рождения.

Парень ушел 21 сентября и до сих пор не вернулся домой.

Приметы: среднего роста, серо-карие глаза, короткие темно-русые волосы, худощавого телосложения.

Был одет в серые спортивные штаны, черные кроссовки, красную футболку, синюю кофту с капюшоном.

Уважаемые граждане, если Вам известна какая-либо информация о разыскиваемом, просим сообщить по телефонам: 102, (0572) 93-50-40 в Немышлянский отдел полиции или другим удобным для вас способом.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  пропал, мальчик-инвалид, харьков
 
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