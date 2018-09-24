В Харькове пропал 14-летний мальчик-инвалид детства (ФОТО)

Подросток не появлялся дома уже третий день.
Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Немышлянского отдела устанавливают местонахождение Вячеслава Еремина, 2004 года рождения.
Парень ушел 21 сентября и до сих пор не вернулся домой.
Приметы: среднего роста, серо-карие глаза, короткие темно-русые волосы, худощавого телосложения.
Был одет в серые спортивные штаны, черные кроссовки, красную футболку, синюю кофту с капюшоном.
Уважаемые граждане, если Вам известна какая-либо информация о разыскиваемом, просим сообщить по телефонам: 102, (0572) 93-50-40 в Немышлянский отдел полиции или другим удобным для вас способом.
Луна в Рыбах, Сегодня все Знаки Зодиака загрустят, на них ни с того, ни с чего навалится тоска. Гороскоп на 24 сентября 2018 года уверен, это не всегда плохо. Особенно если вы проанализировав сложившуюся ситуацию, сделаете выводы и решитесь на перемены. Только не делитесь своими мыслями нис кем, вас могут неверно понять, и дать вредный совет.
Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
Регистрация Минюстом Украины УПА, извинения Папы римского перед ученым и другие праздники 24 сентября
влажн.:
давл.:
ветер: