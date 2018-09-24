Главная Новости Криминал и происшествия Юный наркобарон из пригорода Харькова имел небольшую плантацию конопли (ФОТО)
24.09.2018  19:17   

Юный наркобарон из пригорода Харькова имел небольшую плантацию конопли (ФОТО)

Полицейские изъяли 160 кустов травки


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в рамках проведения мероприятий «Мак» и на основании решение суда оперативники Харьковского отдела полиции провели обыск во дворе и в домовладении 17-летнего мерефянина.

Во время обыска изъято 160 кустов конопли, а также 5 бумажных свертков и 4 пакета с сухим измельченным веществом растительного происхождения.

Изъятое направлено на исследование.

По данному факту следователями открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по указанным санкциям статей предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Тэги:  наркотики, конопля, харьков
 
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