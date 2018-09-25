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25.09.2018  08:20   

ДТП на Гольдберговской: Skoda выскочила на встречку

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.


// Патрульная полиция

Столкновение произошло 23 сентября около четырех часов дня на улице Гольдберговской, 106.

Как сообщили патрульные,  водитель автомобиля Skoda не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с ехавшим навстречу автомобилем Cherry.

На водителя автомобиля Skoda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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