ДТП на Гольдберговской: Skoda выскочила на встречку

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
Столкновение произошло 23 сентября около четырех часов дня на улице Гольдберговской, 106.
Как сообщили патрульные, водитель автомобиля Skoda не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с ехавшим навстречу автомобилем Cherry.
На водителя автомобиля Skoda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
День благоприятен для реализации любых задумок. При этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью пойдет сильный дождь, который утром ослабеет. Днем на какое-то время он прекратится, а вечером может пойти снова.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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