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25.09.2018  08:35   

В вестибюле метро лежал окровавленный мужчина

Фото происшествия разместили в социальных сетях.


// Telegram
«На "Киевской" труп походу. Вокруг очень много крови», – говорилось в подписи под фото.

На самом деле нетрезвый мужчина упал и разбил себе нос.

Об этом сообщили правоохранители. По уточнению пресс-службы Нацполиции, нарушений общественного порядка на станции зафиксировано не было.

 

Тэги:  пьяній, метро, полици, харьков
 
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