Пропавшего подростка-инвалида нашли за считанные часы

Подросток гулял по улицам города.
Участковый офицер полиции Немышлянского ОП обнаружил 14-летнего парня возле дома №11 по улице Амосова. Никаких событий криминального характера с ребенком не произошло.
Работники полиции провели с юношей профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем. После чего парня вернули домой.
День благоприятен для реализации любых задумок. При этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью пойдет сильный дождь, который утром ослабеет. Днем на какое-то время он прекратится, а вечером может пойти снова.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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