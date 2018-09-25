Пропавшего подростка-инвалида нашли за считанные часы

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 25 сентября День благоприятен для реализации любых задумок. При этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 25 сентября На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью пойдет сильный дождь, который утром ослабеет. Днем на какое-то время он прекратится, а вечером может пойти снова.