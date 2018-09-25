Главная Новости Криминал и происшествия Пропавшего подростка-инвалида нашли за считанные часы
25.09.2018  08:58   

Пропавшего подростка-инвалида нашли за считанные часы

Подросток гулял по улицам города.


// Нацполиция

Участковый офицер полиции Немышлянского ОП обнаружил 14-летнего парня возле дома №11 по улице Амосова.  Никаких событий криминального характера с ребенком не произошло.

Работники полиции провели с юношей профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем. После чего парня вернули домой.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.09 Криминал и происшествия Полиция разыскивает подростка, который две недели назад ушел из дома (ФОТО) 23.08 Криминал и происшествия 13-летние воспитанницы сбежали из дома семейного типа 22.08 Криминал и происшествия 8-летний внук обиделся на деда и сбежал
 
 

Видео

Мировой банк рассматривает возможность выделение гранта "Харьковским тепловым сетям"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 