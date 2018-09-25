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25.09.2018  09:25   

ДТП на Качановке: автомобиль разбит вдребезги (ФОТО)

Авария произошла 24 сентября ооло половины одиннадцатого вечера на улице Каштановой, 2.


// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобили Renault и Mazda, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Пострадавшего пассажира автомобиля Renault медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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