25.09.2018 10:25

На Полтавском шляхе Chevrolet врезался в стену дома (ФОТО)

25 сентября примерно на 15 минут после полуночи на улице Полтавский шлях, 17 произошло ДТП без пострадавших.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и врезался в стену дома.



В результате ДТП никто не пострадал.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что автомобиль, а это было такси, разбил витрину магазина.



На водителя автомобиля Chevrolet патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.