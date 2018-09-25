Главная Новости Криминал и происшествия На Полтавском шляхе Chevrolet врезался в стену дома (ФОТО)
25.09.2018  10:25   

На Полтавском шляхе Chevrolet врезался в стену дома (ФОТО)

25 сентября примерно на 15 минут после полуночи на улице Полтавский шлях, 17 произошло ДТП без пострадавших.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и врезался в стену дома.

В результате ДТП никто не пострадал.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что автомобиль, а это было такси, разбил витрину магазина.

На водителя автомобиля Chevrolet патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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