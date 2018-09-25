На Полтавском шляхе Chevrolet врезался в стену дома (ФОТО)

25 сентября примерно на 15 минут после полуночи на улице Полтавский шлях, 17 произошло ДТП без пострадавших.
По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и врезался в стену дома.
В результате ДТП никто не пострадал.
Очевидцы сообщили в соцсетях, что автомобиль, а это было такси, разбил витрину магазина.
На водителя автомобиля Chevrolet патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
День благоприятен для реализации любых задумок. При этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью пойдет сильный дождь, который утром ослабеет. Днем на какое-то время он прекратится, а вечером может пойти снова.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
влажн.:
давл.:
ветер: