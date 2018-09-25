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25.09.2018  11:01   

На Салтовке сгорел частный дом, погибла женщина (ФОТО)

Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электросети.


// ГСЧС

В начале пятого утра 25 сентября в пристройке дома на въезде Ивана Зарудного возникло возгорание. Огонь заметил 69-летний хозяин и начал его тушить. Однако ппомещение было сильно захламлено и все усилия мужчины были напрасны. Огонь быстро набрал силу, охватил коридор и чердак. Спасателей вызвали очевидцы, которые позже увидели пожар.

Когда к месту вызова прибыли 4 пожарно-спасательные подразделения, огонь уже бушевал на площади около 100 кв.м. Горели крыша, коридор и пристройка дома. В коридоре пожарные обнаружили хозяина. Мужчина был сильно обожжен, но все еще пытался потушить огонь. Спасатели немедленно эвакуировали его из опасной зоны и передали врачам скорой. Сейчас пострадавший находится в ожоговом центре Харькова.

В ходе дальнейшего проведения разведки в одной из жилых комнат было обнаружено тело погибшей женщины, 1951 года рождения. Огня в комнате не было, женщина задохнулась от дыма.

Огонь спасатели  тушили из трех пожарных стволов. Его удалось полностью потушить к восьми утра. Во второй половине дома пострадала только часть крыши. На месте происшествия работало 18 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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