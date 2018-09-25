25.09.2018 11:19

Стрельба и драка под Харьковом: шестерым рейдерам не удалось выйти на свободу

Рассмотрены первые апелляции нападавших.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает Апелляционный суд Харьковской области, приступили к рассмотрению жалоб подозреваемых в хулиганстве на элеваторе в Змиевском районе. 24 сентября рассмотрели апелляции шести подозреваемых из 23-х. Защита просила смягчить меры пресечения. Суд оставил их прежними — содержание под стражей.



Что касается апелляции Олега Ширяева, ее отложили на 1 октября, сообщает MediaPort. Его защитник не смог прийти на заседание. Апелляции еще в отношении 13 человек отложили, чтобы защитники могли согласовать свою позицию с подозреваемыми. Апелляционные жалобы продолжат рассматривать 27 сентября и 1 октября.

Напомним о том, что 11 сентября на территории захваченного рейдерами фермерского хозяйства «Строгого А.Ф» произошла стычка со стрельбой, в ходе которой были ранены четыре человека.

Фермерское хозяйство «Строгого О.Ф.» на Харьковщине украли у владельца с помощью переоформления прав собственности. Андрей Дикун, председатель ГС «Всеукраинский аграрный совет» назвал этот случай рейдерства "небывалым", поскольку "предприятие было украдено за семь минут". Он отметил, что в случае с этим фермерским хозяйством «мы имеем очень негативный сигнал, которого еще ни разу за всю историю в таком количестве не было».

Полиция взяла под контроль хозяйство фермера Строгого, ранее захваченное рейдерами.