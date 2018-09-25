Стрельба и драка под Харьковом: шестерым рейдерам не удалось выйти на свободу

Рассмотрены первые апелляции нападавших.
Как сообщает Апелляционный суд Харьковской области, приступили к рассмотрению жалоб подозреваемых в хулиганстве на элеваторе в Змиевском районе. 24 сентября рассмотрели апелляции шести подозреваемых из 23-х. Защита просила смягчить меры пресечения. Суд оставил их прежними — содержание под стражей.
Что касается апелляции Олега Ширяева, ее отложили на 1 октября, сообщает MediaPort. Его защитник не смог прийти на заседание. Апелляции еще в отношении 13 человек отложили, чтобы защитники могли согласовать свою позицию с подозреваемыми. Апелляционные жалобы продолжат рассматривать 27 сентября и 1 октября.
Напомним о том, что 11 сентября на территории захваченного рейдерами фермерского хозяйства «Строгого А.Ф» произошла стычка со стрельбой, в ходе которой были ранены четыре человека.
Фермерское хозяйство «Строгого О.Ф.» на Харьковщине украли у владельца с помощью переоформления прав собственности. Андрей Дикун, председатель ГС «Всеукраинский аграрный совет» назвал этот случай рейдерства "небывалым", поскольку "предприятие было украдено за семь минут". Он отметил, что в случае с этим фермерским хозяйством «мы имеем очень негативный сигнал, которого еще ни разу за всю историю в таком количестве не было».
Полиция взяла под контроль хозяйство фермера Строгого, ранее захваченное рейдерами.
День благоприятен для реализации любых задумок. При этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью пойдет сильный дождь, который утром ослабеет. Днем на какое-то время он прекратится, а вечером может пойти снова.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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