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25.09.2018  11:49   

Под Харьковом пропал пожилой мужчина со шрамом (ФОТО)

Почти неделю ищут человека, не вернувшегося с работы.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудниками Чугуевского отдела устанавливается местонахождение Сергея Васильева, 1960 года рождения.

Мужчина 19 сентября ушел с работы и домой не вернулся.

Приметы: на вид 60 лет, рост 174 см, волосы короткие, седые, глаза темные, имеет усы.

Был одет в темно-синюю кофту с капюшоном, бежевую рубашку в клетку, темно-синюю майку, черные брюки, коричневые босоножки

У мужчины отсутствуют 2 передних нижних зуба, имеет шрам на носу и животе.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  пропал мужчина, ушел на работу, харьков
 
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