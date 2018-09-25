Под Харьковом пропал пожилой мужчина со шрамом (ФОТО)

Почти неделю ищут человека, не вернувшегося с работы.
Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудниками Чугуевского отдела устанавливается местонахождение Сергея Васильева, 1960 года рождения.
Мужчина 19 сентября ушел с работы и домой не вернулся.
Приметы: на вид 60 лет, рост 174 см, волосы короткие, седые, глаза темные, имеет усы.
Был одет в темно-синюю кофту с капюшоном, бежевую рубашку в клетку, темно-синюю майку, черные брюки, коричневые босоножки
У мужчины отсутствуют 2 передних нижних зуба, имеет шрам на носу и животе.
День благоприятен для реализации любых задумок. При этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью пойдет сильный дождь, который утром ослабеет. Днем на какое-то время он прекратится, а вечером может пойти снова.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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