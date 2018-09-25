25.09.2018 11:49

Под Харьковом пропал пожилой мужчина со шрамом (ФОТО)

Почти неделю ищут человека, не вернувшегося с работы.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудниками Чугуевского отдела устанавливается местонахождение Сергея Васильева, 1960 года рождения.

Мужчина 19 сентября ушел с работы и домой не вернулся.



Приметы: на вид 60 лет, рост 174 см, волосы короткие, седые, глаза темные, имеет усы.



Был одет в темно-синюю кофту с капюшоном, бежевую рубашку в клетку, темно-синюю майку, черные брюки, коричневые босоножки

У мужчины отсутствуют 2 передних нижних зуба, имеет шрам на носу и животе.