Под Харьковом по реке плыл мертвый сторож

Страшный улов местного рыбака - труп убитого мужчины обнаружили в Северском Донце.
Как сообщает Depo, со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Балаклейский отдел полиции 22 сентября в 11:36.
По сведениям полиции, тело 39-летнего жителя села Андреевка с телесными повреждениями было найдено в реке Северский Донец.
Как уточняет Город Х, труп обнаружил на территории поселка Донец Балаклейского района местный рыбак.
Тело было привязано к камню.
Погибший работал сторожем на овощебазе, расположенной неподалеку.
На теле найден ожог на плече и огнестрельные ранения грудной клетки.
На место выезжали руководство областного главка и районной полиции, криминалистическая лаборатория.
Следователем Балаклейского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.
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