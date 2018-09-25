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25.09.2018  12:16   

Под Харьковом по реке плыл мертвый сторож

Страшный улов местного рыбака - труп убитого мужчины обнаружили в Северском Донце.


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Как сообщает Depo, со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Балаклейский отдел полиции 22 сентября в 11:36.

По сведениям полиции, тело 39-летнего жителя села Андреевка с телесными повреждениями было найдено в реке Северский Донец.

Как уточняет Город Х, труп обнаружил на территории поселка Донец Балаклейского района местный рыбак.

Тело было привязано к камню.

Погибший работал сторожем на овощебазе, расположенной неподалеку.

На теле найден ожог на плече и огнестрельные ранения грудной клетки.

На место выезжали руководство областного главка и районной полиции, криминалистическая лаборатория.

Следователем Балаклейского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.
 

Источник:   Depo, Город Х
 Тэги:  труп на реке, убийство, харьков, северский донец
 
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