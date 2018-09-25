25.09.2018 12:16

Под Харьковом по реке плыл мертвый сторож

Страшный улов местного рыбака - труп убитого мужчины обнаружили в Северском Донце.



//facebook

Как сообщает Depo, со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Балаклейский отдел полиции 22 сентября в 11:36.



По сведениям полиции, тело 39-летнего жителя села Андреевка с телесными повреждениями было найдено в реке Северский Донец.

Как уточняет Город Х, труп обнаружил на территории поселка Донец Балаклейского района местный рыбак.

Тело было привязано к камню.



Погибший работал сторожем на овощебазе, расположенной неподалеку.

На теле найден ожог на плече и огнестрельные ранения грудной клетки.



На место выезжали руководство областного главка и районной полиции, криминалистическая лаборатория.



Следователем Балаклейского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.



В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.

