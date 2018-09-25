25.09.2018 12:48

Пожилой мужчина в пьяном угаре зарубил женщину и чуть не убил ее мать (ФОТО)

Преступник задержан полицией.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 23 сентября в Змиевский отдел поступило сообщение из службы «102» о том, что в селе Черкасский Бишкин мужчина нанес ножевые повреждения 74-летней женщине.

По прибытии на место преступления было установлено, что 63-летний житель района находился дома в состоянии алкогольного опьянения. Началась ссора. В результате он дважды ударил топором 53-летнюю сожительницу, а ее матери нанес ножевое ранение в живот. Затем скрылся.

По словам начальника Змиевского отдела полиции Кирилла Щербинского, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции задержали злоумышленника на границе Змиевского и Чугуевского районов. Вещественные доказательства изъяты.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.