Главная Новости Криминал и происшествия Пожилой мужчина в пьяном угаре зарубил женщину и чуть не убил ее мать (ФОТО)
25.09.2018  12:48   

Пожилой мужчина в пьяном угаре зарубил женщину и чуть не убил ее мать (ФОТО)

Преступник задержан полицией.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 23 сентября в Змиевский отдел поступило сообщение из службы «102» о том, что в селе Черкасский Бишкин мужчина нанес ножевые повреждения 74-летней женщине.

По прибытии на место преступления было установлено, что 63-летний житель района находился дома в состоянии алкогольного опьянения. Началась ссора. В результате он дважды ударил топором 53-летнюю сожительницу, а ее матери нанес ножевое ранение в живот. Затем скрылся.

По словам начальника Змиевского отдела полиции Кирилла Щербинского, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции задержали злоумышленника на границе Змиевского и Чугуевского районов. Вещественные доказательства изъяты.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  убийство, зарубил, харьков, ударил ножом
 
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