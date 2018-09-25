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25.09.2018  13:19   

Копы задержали налетчиков на магазин (ФОТО)

Грабители с дубинкой облегчили кассу павильона на 20 000 гривен.


hk.npu.gov.ua

За совершение разбойного нападения на магазин полицией Лозовского района задержаны двое мужчин

Угрожая реализатору магазина, 38-летний житель города Лозовая и 26-летний житель Красноградского района завладели имуществом торгового заведения на сумму почти 20 000 гривен.

24 сентября в полицию обратилась 40-летняя женщина, работница магазина. Она сообщила, что двое неизвестных мужчин зашли в павильон. Угрожая деревянной палкой, они завладели мобильными телефонами, ноутбуками, планшетами, мотоблоком, спортивным велосипедом и скрылись в неизвестном направлении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Лозовского отдела полиции в тот же день разоблачили лиц, причастных к преступлению.

Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отдел коммуникации полиции Харьковской области

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/kradizhki/za-skojennya-rozbijnogo-napadu-na-magazin-policzijeyu-lozivskogo-rajonu-zatrimano-dvox-cholovikiv/

За совершение разбойного нападения на магазин полицией Лозовского района задержаны двое мужчин

Угрожая реализатору магазина, 38-летний житель города Лозовая и 26-летний житель Красноградского района завладели имуществом торгового заведения на сумму почти 20 000 гривен.

24 сентября в полицию обратилась 40-летняя женщина, работница магазина. Она сообщила, что двое неизвестных мужчин зашли в павильон. Угрожая деревянной палкой, они завладели мобильными телефонами, ноутбуками, планшетами, мотоблоком, спортивным велосипедом и скрылись в неизвестном направлении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Лозовского отдела полиции в тот же день разоблачили лиц, причастных к преступлению.

Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  ограбление магазина, налет, харьков
 
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