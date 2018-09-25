Lexus и «ВАЗ 21099» не поделили Плехановскую (ФОТО)

Пострадал водитель «ВАЗа».
Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции, около 11:00 25 сентября патрульные получили сообщение о ДТП на ул.Плехановская, 63.
По предварительной информации участниками происшествия стали автомобиль Lexus и автомобиль "ВАЗ 21099".
Пострадавшего водителя автомобиля "ВАЗ" медики госпитализировали в больницу.
Для установления обстоятельств ДТП патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
День благоприятен для реализации любых задумок. При этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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