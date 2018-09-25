Главная Новости Криминал и происшествия Lexus и «ВАЗ 21099» не поделили Плехановскую (ФОТО)
25.09.2018  13:48   

Lexus и «ВАЗ 21099» не поделили Плехановскую (ФОТО)

Пострадал водитель «ВАЗа».


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Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции,  около 11:00 25 сентября  патрульные получили сообщение о ДТП на ул.Плехановская, 63.

 По предварительной информации участниками происшествия стали автомобиль Lexus и автомобиль "ВАЗ 21099".

 Пострадавшего водителя автомобиля "ВАЗ" медики госпитализировали в больницу.

 Для установления обстоятельств ДТП патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Тэги:  дтп, харьков, плехановская
 
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