Кровавая смерть на закате: старик погиб под колесами поезда

В пригороде Харькова насмерть сбит мужчина.
Как сообщает ГУ Нацполиции, в Змиевской отдел поступило сообщение о том, что 24 сентября в 21.30 электропоезд сообщением «Харьков-Букино» на 267 километре смертельно травмировал человека.
Это произошло на станции Занки.
По словам начальника Змиевского отдела полиции Кирилла Щербинского, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
Предварительно установлено, что поездом был смертельно травмирован мужчина, которому на вид 60-70 лет.
Движение поездов останавливалось на 40 минут. Сейчас полицией проводятся мероприятия по установлению личности погибшего. Решается вопрос о квалификации события согласно Уголовного кодекса Украины.
День благоприятен для реализации любых задумок. При этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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