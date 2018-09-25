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25.09.2018  14:48   

Кровавая смерть на закате: старик погиб под колесами поезда

В пригороде Харькова насмерть сбит мужчина.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, в Змиевской отдел поступило сообщение о том, что 24 сентября в 21.30 электропоезд сообщением «Харьков-Букино» на 267 километре смертельно травмировал человека.

Это произошло на станции Занки.

По словам начальника Змиевского отдела полиции Кирилла Щербинского, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что поездом был смертельно травмирован мужчина, которому на вид 60-70 лет.

Движение поездов останавливалось на 40 минут. Сейчас полицией проводятся мероприятия по установлению личности погибшего. Решается вопрос о квалификации события согласно Уголовного кодекса Украины.

 

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  сбит поездом, харьков, закат
 
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