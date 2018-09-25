25.09.2018 14:48

Кровавая смерть на закате: старик погиб под колесами поезда

В пригороде Харькова насмерть сбит мужчина.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, в Змиевской отдел поступило сообщение о том, что 24 сентября в 21.30 электропоезд сообщением «Харьков-Букино» на 267 километре смертельно травмировал человека.

Это произошло на станции Занки.



По словам начальника Змиевского отдела полиции Кирилла Щербинского, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что поездом был смертельно травмирован мужчина, которому на вид 60-70 лет.



Движение поездов останавливалось на 40 минут. Сейчас полицией проводятся мероприятия по установлению личности погибшего. Решается вопрос о квалификации события согласно Уголовного кодекса Украины.