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25.09.2018  15:19   

Паренек из пригорода Харькова хранил две гранаты (ФОТО)

полиция избавила его от боеприпасов, но теперь юноша может на 7 лет лишиться свободы.


hk.npu.gov.ua

У жителя Змиевского района полицейские изъяли боеприпасы

В ходе проведения санкционированного обыска жилья 22-летнего юноши работники Змиевского отдела полиции обнаружили металлические предметы внешне похожие на гранаты «Ф-1» и «РГД-5» с запалами к ним.

По словам начальника Змиевского отдела полиции Кирилла Щербинского, объяснить цель хранения боеприпасов мужчина не смог. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Досудебное расследование продолжается.

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/zbroya-ta-vibuxivka/u-zhitelya-zmijivskogo-rajonu-policzejski-viluchili-bojepripasi/

Как сообщает ГУ Нацполиции, в ходе проведения санкционированного обыска жилья 22-летнего юноши работники Змиевского отдела обнаружили гранаты «Ф-1» и «РГД-5» с запалами к ним.

По словам начальника Змиевского отдела полиции Кирилла Щербинского, объяснить цель хранения боеприпасов мужчина не смог. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  гранаты, харьков, полиция
 
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