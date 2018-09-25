25.09.2018 15:19

Паренек из пригорода Харькова хранил две гранаты (ФОТО)

полиция избавила его от боеприпасов, но теперь юноша может на 7 лет лишиться свободы.



hk.npu.gov.ua

У жителя Змиевского района полицейские изъяли боеприпасы 25.09.2018 11:18

В ходе проведения санкционированного обыска жилья 22-летнего юноши работники Змиевского отдела полиции обнаружили металлические предметы внешне похожие на гранаты «Ф-1» и «РГД-5» с запалами к ним. По словам начальника Змиевского отдела полиции Кирилла Щербинского, объяснить цель хранения боеприпасов мужчина не смог. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Досудебное расследование продолжается. © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/zbroya-ta-vibuxivka/u-zhitelya-zmijivskogo-rajonu-policzejski-viluchili-bojepripasi/

Как сообщает ГУ Нацполиции, в ходе проведения санкционированного обыска жилья 22-летнего юноши работники Змиевского отдела обнаружили гранаты «Ф-1» и «РГД-5» с запалами к ним.



По словам начальника Змиевского отдела полиции Кирилла Щербинского, объяснить цель хранения боеприпасов мужчина не смог. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Досудебное расследование продолжается.