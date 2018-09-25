Паренек из пригорода Харькова хранил две гранаты (ФОТО)

полиция избавила его от боеприпасов, но теперь юноша может на 7 лет лишиться свободы.
В ходе проведения санкционированного обыска жилья 22-летнего юноши работники Змиевского отдела полиции обнаружили металлические предметы внешне похожие на гранаты «Ф-1» и «РГД-5» с запалами к ним.
По словам начальника Змиевского отдела полиции Кирилла Щербинского, объяснить цель хранения боеприпасов мужчина не смог. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщает ГУ Нацполиции, в ходе проведения санкционированного обыска жилья 22-летнего юноши работники Змиевского отдела обнаружили гранаты «Ф-1» и «РГД-5» с запалами к ним.
По словам начальника Змиевского отдела полиции Кирилла Щербинского, объяснить цель хранения боеприпасов мужчина не смог. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Досудебное расследование продолжается.
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