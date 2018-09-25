25.09.2018 16:19

Черному дровосеку светит три года за решеткой (ФОТО)

Факт незаконной порубки обнаружили полицейские.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в дежурную часть Золочевского отделения поступило сообщение от местных жителей о том, что в лесу вблизи села Розсоховатое неизвестный пилит деревья.



По адресу полицейские обнаружили ранее судимого 33-летнего мужчину, который успел спилить четыре дерева. По его словам, древесину он планировал продать.



В лесу 33-летний житель села Петровка успел спилить 4 дуба. Своими действиями мужчина вызвал лесному хозяйству материальный ущерб на сумму 33000 гривен.



Вещественные доказательства изъяты. Следователем открыто уголовное производство по ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.