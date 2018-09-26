26.09.2018 08:18

«Минус Prius»: скорая забрала патрульного, пострадавшего в аварии на ХТЗ (ФОТО)

Столкновение с участием полицейского автомобиля произошло 25 сентября около 15.30 на перекрестке Александровского проспекта и улицы Северина Потоцкого



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Учасьтниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Mercedes и Toyota Prius, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



Медики госпитализировали в больницу инспектора патрульной полиции. Других пострадавших столкновении нет.



Все обстоятельства ДТП установит следственно-опeративная группа.



Фото аварии очевидцы выложили в социальных сетях.



