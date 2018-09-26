«Минус Prius»: скорая забрала патрульного, пострадавшего в аварии на ХТЗ (ФОТО)

Столкновение с участием полицейского автомобиля произошло 25 сентября около 15.30 на перекрестке Александровского проспекта и улицы Северина Потоцкого
Учасьтниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Mercedes и Toyota Prius, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Медики госпитализировали в больницу инспектора патрульной полиции. Других пострадавших столкновении нет.
Все обстоятельства ДТП установит следственно-опeративная группа.
Фото аварии очевидцы выложили в социальных сетях.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции и Европейский день языков.
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