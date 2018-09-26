Главная Новости Криминал и происшествия «Минус Prius»: скорая забрала патрульного, пострадавшего в аварии на ХТЗ (ФОТО)
26.09.2018  08:18   

«Минус Prius»: скорая забрала патрульного, пострадавшего в аварии на ХТЗ (ФОТО)

Столкновение с участием полицейского автомобиля произошло 25 сентября около 15.30 на перекрестке Александровского проспекта и улицы Северина Потоцкого


// Facebook

Учасьтниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Mercedes и Toyota Prius, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Медики госпитализировали в больницу инспектора патрульной полиции. Других пострадавших  столкновении нет.

Все обстоятельства ДТП установит следственно-опeративная группа.

Фото аварии очевидцы выложили в социальных сетях.


 

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.09 Криминал и происшествия ДТП на Салтовке: пострадало имущество пожарной части 25.09 Криминал и происшествия Lexus и ВАЗ 21099 не поделили Плехановскую (ФОТО) 25.09 Криминал и происшествия На Полтавском шляхе Chevrolet врезался в стену дома (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове стартовал ІІ международный юридический форум
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 