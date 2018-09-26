Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на Салтовке: пострадало имущество пожарной части
26.09.2018  08:38   

ДТП на Салтовке: пострадало имущество пожарной части

Авария произошла 25 сентября в районе дома 86 по улице Гвардейцев Широнинцев.


// Facebook

Там столкнулиь два лекговіх автомобил. От удара один из них врезадся в забор пожарной частию

Информации о пострадавших нет.

Фото аварии очевидцы выложили в соцсетях.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.09 Криминал и происшествия «Минус Prius»: скорая забрала патрульного, пострадавшего в аварии на ХТЗ (ФОТО) 25.09 Криминал и происшествия Lexus и ВАЗ 21099 не поделили Плехановскую (ФОТО) 25.09 Криминал и происшествия На Полтавском шляхе Chevrolet врезался в стену дома (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове стартовал ІІ международный юридический форум
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 