ДТП на Салтовке: пострадало имущество пожарной части

Авария произошла 25 сентября в районе дома 86 по улице Гвардейцев Широнинцев.
Там столкнулиь два лекговіх автомобил. От удара один из них врезадся в забор пожарной частию
Информации о пострадавших нет.
Фото аварии очевидцы выложили в соцсетях.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции и Европейский день языков.
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