Смерть на рассвете: два пожилых человека погибли в ДТП при столкновении с отбойником (ФОТО)

Всего за сутки произошло 70 аварий.
Как сообщает ГУ Нацполиции сегодня в 06-15 на въезде в пгт Песочин автомобиль ВАЗ-2106 не справился с управлением и совершил наезд на разделительный отбойник.
В результате аварии два пассажира легковушки - 65-летний мужчина и 61-летняя женщина от полученных травм скончались на месте.
Водитель автомобиля 39 лет и его 45-летняя жена госпитализированы в больницу. Состояние здоровья мужчины медики оценивают как тяжелое.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются.
Решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.
Справка. За минувшие сутки произошло 70 ДТП.
Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 365 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.
За управление в нетрезвом виде составлено 7 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции и Европейский день языков.
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