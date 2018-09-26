Главная Новости Криминал и происшествия Смерть на рассвете: два пожилых человека погибли в ДТП при столкновении с отбойником (ФОТО)
26.09.2018  12:16   

Смерть на рассвете: два пожилых человека погибли в ДТП при столкновении с отбойником (ФОТО)

Всего за сутки произошло 70 аварий.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции сегодня в 06-15 на въезде в пгт Песочин автомобиль ВАЗ-2106 не справился с управлением и совершил наезд на разделительный отбойник.

В результате аварии два пассажира легковушки - 65-летний мужчина и 61-летняя женщина от полученных травм скончались на месте.

Водитель автомобиля 39 лет и его 45-летняя жена госпитализированы в больницу. Состояние здоровья мужчины медики оценивают как тяжелое.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются.

Решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

Справка. За минувшие сутки произошло 70 ДТП.

Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 365 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.

За управление в нетрезвом виде составлено 7 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  смертельное дтп, врезались в отбойник, харьков, погибли два человека
 
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