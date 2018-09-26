26.09.2018 12:49

Кровавая расправа с судьей Трофимовым и расстрел инкасаторов: новые подробности (ВИДЕО)

Первый заместитель главы Нацполиции Украины генерал Вячеслав Аброськин рассказал, как идет расследование по резонансным делам.



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Как сообщил "Сегодня" Первый заместитель главы Нацполиции Украины — начальник криминальной полиции страны генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин, в деле об убийстве судьи Трофимова появилась информация, дающая надежду на раскрытие преступления. "За рубежом задержаны некоторые лица, и мы получили сведения об их возможной причастности к этому делу. Мы выезжали в ту страну, работали с этими лицами, кое-что знаем, но заявить, что уже на прямом пути к раскрытию, пока не могу. По информации, которой владеем, мотив убийства, скорее всего, — служебный, связанный с деятельностью Трофимова как судьи".

"Расстрелы харьковских инкассаторов — больная для нас тема, - отметил генерал, - "В городе по этому делу до сих пор работает наша группа. Отрабатываются самые разные версии, было задержано много людей, в итоге осужденных за другие преступления, но, увы, просвета пока нет… Я и сам когда-то работал по этому делу, еще будучи сотрудником Департамента уголовного розыска, сейчас мне, как начальнику криминальной полиции, докладывают работающие в Харькове подчиненные." Российского следа в этом деле не обнаружено.

Напомним, что в 2012 году в Харькове судью Фрунзенского райсуда Харькова Владимира Трофимова, его супругу, сына и невестку, жестоко убили, а тела обез­­главили), а в городе произошло несколько нападений на инкасаторов.