Задержан преступник, ограбивший бабушку на Озерянской улице (ФОТО)

Злоумышленник вырвал у женщины сумку из рук.
Злоумышленником оказался 25-летний ранее судимый харьковчанин.
25 сентября около 23.00 к работникам Холодногорского отдела полиции обратилась 67-летняя женщина. Она сообщила, что шла домой по улице Озерянской. Внезапно к ней подошел неизвестный и вырвал из рук сумку, в которой находились два мобильных телефона, деньги, банковские карточки и личные вещи.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и патрульная полиция. В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции оперативно разоблачили злоумышленника. Им оказался 25-летний ранее судимый харьковчанин, который признался в совершении правонарушения. Полицейские изъяли вещественное доказательство - сумку потерпевшей.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 25 сентября около 23.00 к работникам Холодногорского отдела обратилась 67-летняя женщина.
Она сообщила, что шла домой по Озерянской улице.
Внезапно к ней подошел неизвестный и вырвал из рук сумку, в которой находились два мобильных телефона, деньги, банковские карточки и личные вещи.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и патрульная полиция.
В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции оперативно разоблачили злоумышленника.
Им оказался 25-летний ранее судимый харьковчанин, который признался в совершении преступления.
Полицейские изъяли вещественное доказательство - сумку потерпевшей.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
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