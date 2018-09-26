Задержан преступник, ограбивший бабушку на Озерянской улице (ФОТО)

Злоумышленником оказался 25-летний ранее судимый харьковчанин.

25 сентября около 23.00 к работникам Холодногорского отдела полиции обратилась 67-летняя женщина. Она сообщила, что шла домой по улице Озерянской. Внезапно к ней подошел неизвестный и вырвал из рук сумку, в которой находились два мобильных телефона, деньги, банковские карточки и личные вещи.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и патрульная полиция. В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции оперативно разоблачили злоумышленника. Им оказался 25-летний ранее судимый харьковчанин, который признался в совершении правонарушения. Полицейские изъяли вещественное доказательство - сумку потерпевшей.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.