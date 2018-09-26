Главная Новости Криминал и происшествия Задержан преступник, ограбивший бабушку на Озерянской улице (ФОТО)
26.09.2018  16:19   

Задержан преступник, ограбивший бабушку на Озерянской улице (ФОТО)

Злоумышленник вырвал у женщины сумку из рук.


hk.npu.gov.ua

В Харькове полицейские оперативно задержали мужчину, который ограбил пенсионерку

Злоумышленником оказался 25-летний ранее судимый харьковчанин.

25 сентября около 23.00 к работникам Холодногорского отдела полиции обратилась 67-летняя женщина. Она сообщила, что шла домой по улице Озерянской. Внезапно к ней подошел неизвестный и вырвал из рук сумку, в которой находились два мобильных телефона, деньги, банковские карточки и личные вещи.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и патрульная полиция. В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции оперативно разоблачили злоумышленника. Им оказался 25-летний ранее судимый харьковчанин, который признался в совершении правонарушения. Полицейские изъяли вещественное доказательство - сумку потерпевшей.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/kradizhki/u-xarkovi-policzejski-operativno-zatrimali-cholovika-yakij-pograbuvav-pensionerku/

Как сообщает ГУ Нацполиции, 25 сентября около 23.00 к работникам Холодногорского отдела обратилась 67-летняя женщина.

Она сообщила, что шла домой по Озерянской улице.

Внезапно к ней подошел неизвестный и вырвал из рук сумку, в которой находились два мобильных телефона, деньги, банковские карточки и личные вещи.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и патрульная полиция.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции оперативно разоблачили злоумышленника.

Им оказался 25-летний ранее судимый харьковчанин, который признался в совершении преступления.

Полицейские изъяли вещественное доказательство - сумку потерпевшей.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Тэги:  грабитель, задержание, харьков, сумка
 
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