26.09.2018 16:24

КамАЗ загорелся во время движения по Московскому проспекту

Причина загорания выясняется.



// ГСЧС

Пожар возник в половине одиннадцатого утра 26 сентября во время дижения грузовика в районе дома №200 по Московскому проспекту.

На тушение выезжал дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 2-х оперативных отделений.

На момент прибытия спасателей пламя успело распространиться в моторном отсеке грузовика на площади 1 кв.м.



С помощью воздушно-механической пены в 10:43 пожар был локализован, а в 10:57 ликвидировали.

Огнеборцам удалось спасти грузовик от полного уничтожения огнем. Водитель в результате пожара не пострадал.