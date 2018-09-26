КамАЗ загорелся во время движения по Московскому проспекту

Причина загорания выясняется.
Пожар возник в половине одиннадцатого утра 26 сентября во время дижения грузовика в районе дома №200 по Московскому проспекту.
На тушение выезжал дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 2-х оперативных отделений.
На момент прибытия спасателей пламя успело распространиться в моторном отсеке грузовика на площади 1 кв.м.
С помощью воздушно-механической пены в 10:43 пожар был локализован, а в 10:57 ликвидировали.
Огнеборцам удалось спасти грузовик от полного уничтожения огнем. Водитель в результате пожара не пострадал.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции и Европейский день языков.
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