Главная Новости Криминал и происшествия КамАЗ загорелся во время движения по Московскому проспекту
26.09.2018  16:24   

КамАЗ загорелся во время движения по Московскому проспекту

Причина загорания выясняется.


// ГСЧС

Пожар возник в половине одиннадцатого утра 26 сентября во время дижения грузовика в районе дома №200 по Московскому проспекту.

На тушение выезжал дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 2-х оперативных отделений.

На момент прибытия спасателей пламя успело распространиться в моторном отсеке грузовика на площади 1 кв.м.

С помощью воздушно-механической пены в 10:43 пожар был локализован, а в 10:57 ликвидировали.

Огнеборцам удалось спасти грузовик от полного уничтожения огнем. Водитель в результате пожара не пострадал.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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