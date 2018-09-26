Харьковская колония чуть на взлетела на воздух (ФОТО)

Оказывается, осужденные балуются гранатами.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, сегодня, 26 сентября 2018 года, в Дергачевской исправительной колонии № 109, была обнаружена граната.
Место, где была обнаружена опасная находка, сразу были изолированы и взяты под охрану.
Опасную находку успешно изъяли и уничтожили сотрудники МЧС.
Как отметил начальник учреждения подполковник внутренней службы Иван Буров, добросовестное выполнение служебных обязанностей, во время несения службы личным составом учреждения, является залогом безопасности и недопущения чрезвычайных ситуаций.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции и Европейский день языков.
влажн.:
давл.:
ветер: