26.09.2018 16:49

Харьковская колония чуть на взлетела на воздух (ФОТО)

Оказывается, осужденные балуются гранатами.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, сегодня, 26 сентября 2018 года, в Дергачевской исправительной колонии № 109, была обнаружена граната.



Место, где была обнаружена опасная находка, сразу были изолированы и взяты под охрану.

Опасную находку успешно изъяли и уничтожили сотрудники МЧС.



Как отметил начальник учреждения подполковник внутренней службы Иван Буров, добросовестное выполнение служебных обязанностей, во время несения службы личным составом учреждения, является залогом безопасности и недопущения чрезвычайных ситуаций.