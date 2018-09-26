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26.09.2018  16:49   

Харьковская колония чуть на взлетела на воздух (ФОТО)

Оказывается, осужденные балуются гранатами.


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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, сегодня, 26 сентября 2018 года, в Дергачевской исправительной колонии № 109, была обнаружена граната.

Место, где была обнаружена опасная находка, сразу были изолированы и взяты под охрану. 

Опасную находку успешно изъяли и уничтожили сотрудники МЧС.

 Как отметил начальник учреждения подполковник внутренней службы Иван Буров, добросовестное выполнение служебных обязанностей, во время несения службы личным составом учреждения, является залогом безопасности и недопущения чрезвычайных ситуаций.

Тэги:  граната, тюрьма, харьков
 
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