Несчастный случай или убийство в ночи: женщина утонула в собственной ванной

Полиция подозревает, что захмелевшую жительницу пригорода могли утопить.
Как сообщает NR, под Харьковом женщина утонула, принимая ванну.
Инцидент произошел в Чугуеве 25 сентября около 02:59.
На линию 102 позвонил мужчина и сообщил, что его жена лежит мертвая в ванне с водой.
По словам мужа, погибшая перед водными процедурами употребляла алкоголь, поэтому во время купания могла уснуть.
В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства случившегося.
Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство").
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции и Европейский день языков.
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