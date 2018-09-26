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26.09.2018  18:19   

Несчастный случай или убийство в ночи: женщина утонула в собственной ванной

Полиция подозревает, что захмелевшую жительницу пригорода могли утопить.


fakty.com.ua

Как сообщает NR, под Харьковом женщина утонула, принимая ванну.

Инцидент произошел в Чугуеве 25 сентября около 02:59.

На линию 102 позвонил мужчина и сообщил, что его жена лежит мертвая в ванне с водой.

По словам мужа, погибшая перед водными процедурами употребляла алкоголь, поэтому во время купания могла уснуть.

В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства случившегося.

Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство").

Источник:   NR
 Тэги:  убийство, утонула в ванной, харьков
 
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