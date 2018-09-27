На Достоевского – серьезное ДТП с маршруткой (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)

Столкновение произошло в 8.24 утра 27 сентября на улице Достоевского, 10а.
46-летний водитель автомобиля «BMW» столкнулся с автобусом маршрута 123а, который стоял на остановке.
В результате аварии пострадали шесть человек - четыре пассажира автобуса в возрасте от 20 до 56 лет, и двое пассажиров иномарки.
Состояние здоровья одного из травмированных медики оценивают как тяжелое.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.
Отдел коммуникации полиции Харьковской области
Движение по мосту со стороны Одесской затруднено.
Видео аварии выложили очевидцы.
Лучше прожить день в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами. Вечер с любимым человеком наполнит ваши отношения теплыми чувствами.
Ночью заморозки (до 5°С мороза на поверхности почвы). С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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