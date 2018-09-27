27.09.2018 10:19

На Достоевского – серьезное ДТП с маршруткой (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)

Столкновение произошло в 8.24 утра 27 сентября на улице Достоевского, 10а.



// YouTube

46-летний водитель автомобиля «BMW» столкнулся с автобусом маршрута 123а, который стоял на остановке.

В результате аварии пострадали шесть человек - четыре пассажира автобуса в возрасте от 20 до 56 лет, и двое пассажиров иномарки.

Состояние здоровья одного из травмированных медики оценивают как тяжелое.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

Отдел коммуникации полиции Харьковской области

Движение по мосту со стороны Одесской затруднено.

Видео аварии выложили очевидцы.