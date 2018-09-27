Главная Новости Криминал и происшествия На Достоевского – серьезное ДТП с маршруткой (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)
27.09.2018  10:19   

На Достоевского – серьезное ДТП с маршруткой (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)

Столкновение произошло в 8.24 утра 27 сентября на улице Достоевского, 10а.


// YouTube

46-летний водитель автомобиля «BMW» столкнулся с автобусом маршрута 123а, который стоял на остановке.

В результате аварии пострадали шесть человек - четыре пассажира автобуса в возрасте от 20 до 56 лет, и двое пассажиров иномарки.
Состояние здоровья одного из травмированных медики оценивают как тяжелое.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.
Отдел коммуникации полиции Харьковской области

Движение по мосту со стороны Одесской затруднено.

Видео аварии выложили очевидцы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.09 Криминал и происшествия ДТП на Салтовке: пострадало имущество пожарной части 26.09 Криминал и происшествия «Минус Prius»: скорая забрала патрульного, пострадавшего в аварии на ХТЗ (ФОТО) 25.09 Криминал и происшествия Lexus и ВАЗ 21099 не поделили Плехановскую (ФОТО)
 
 

Видео

Социальная сфера в Харькове готова на 100% к отопительному сезону
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 