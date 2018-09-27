Руки охотника за золотом украсили надежными браслетами (ФОТО)

Взлет и падение основянского грабителя
На счету 36-летнего жителя Харьковской области 2 нападения на граждан.
О происшествиях в полицию сообщили пострадавшие. Злоумышленник сорвал с двух женщин золотые украшения. Своими действиями мужчина нанес им общий материальный ущерб на сумму более 20 000 гривен.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Основянского отдела полиции задержали 36-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в совершении грабежей.
Следствием открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Отдел коммуникации полиции Харьковской области
Как сообщает ГУ Нацполиции Харькова, задержан мужчина, грабивший прохожих
На счету 36-летнего жителя Харьковской области 2 нападения на граждан.
О происшествиях в полицию сообщили пострадавшие. Злоумышленник сорвал с двух женщин золотые украшения. Своими действиями мужчина нанес им общий материальный ущерб на сумму более 20 000 гривен.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Основянского отдела полиции задержали 36-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в совершении грабежей.
Следствием открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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