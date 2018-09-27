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27.09.2018  11:50   

Руки охотника за золотом украсили надежными браслетами (ФОТО)

Взлет и падение основянского грабителя


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Полиция Харькова задержала мужчину, который грабил прохожих

На счету 36-летнего жителя Харьковской области 2 нападения на граждан.

О происшествиях в полицию сообщили пострадавшие. Злоумышленник сорвал с двух женщин золотые украшения. Своими действиями мужчина нанес им общий материальный ущерб на сумму более 20 000 гривен.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Основянского отдела полиции задержали 36-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в совершении грабежей.

Следствием открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Отдел коммуникации полиции Харьковской области

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/kradizhki/policziya-xarkova-zatrimala-cholovika-yakij-grabuvav-perexozhix/

Как сообщает ГУ Нацполиции Харькова, задержан мужчина, грабивший прохожих

На счету 36-летнего жителя Харьковской области 2 нападения на граждан.

О происшествиях в полицию сообщили пострадавшие. Злоумышленник сорвал с двух женщин золотые украшения. Своими действиями мужчина нанес им общий материальный ущерб на сумму более 20 000 гривен.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Основянского отдела полиции задержали 36-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в совершении грабежей.

Следствием открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  грабитель, задержание, харьков, золото
 
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