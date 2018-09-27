Семейные войны в суде: мать против сына из-за пропавшей заначки

У женщины из старой стиральной машинки пропали деньги.
Как сообщает Город Х, в селе Куриловка Купянского района произошел инцидент.
В начале июня 2018 года местная жительница обратилась в полицию по поводу исчезновения денег.
Женщина объяснила, что спрятала в сарае, под крышкой старой стиральной машины, заначку - 400 гривен.
А когда через несколько дней кинулась к тайнику – денег не обнаружила.
Как выяснили правоохранители, к деньгам приложил руку сын потерпевшей.
Но, несмотря на это, заявление мать не забрала, и дело дошло до суда.
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